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Путин: Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем

Евгений Жуков
Политика
Путин: Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем
Фото: Администрация президента РФ

Развитие чистого водорода будет востребовано в будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября.

По словам главы государства, с таким источником энергии не сравнятся ни ветряная, ни солнечная энергетика.

— Чистый водород точно будет востребован. Других, альтернативных таких источников энергии, наверное, не просматривается. Ни ветер, ни даже солнце несопоставимы с водородом. По-моему, это самый распространенный компонент в космосе, — передает слова президента ТАСС.

До этого премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет введен в эксплуатацию. Кроме того, он добавил, что сотрудничество ФРГ и России в сфере энергетики в целом также больше невозможно.

19 сентября специалисты консалтинговой компании «Яков и партнеры» предположили, что Европа не сможет пережить предстоящие холода, отказавшись от газа из РФ.

Эксперты добавили, что в таком случае странам ЕС необходимо либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление голубого топлива на дополнительные 7–12 миллиардов кубометров.

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