В Германии заявили, что «Северный поток — 2» никогда не запустят

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет введен в эксплуатацию. Такое мнение выразил премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль в понедельник, 19 сентября.

— Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России. «Северный поток — 2» никогда не будет введен в эксплуатацию, — заявил Вайль.

Премьер федземли добавил, что сотрудничество ФРГ и России в сфере энергетики в целом также больше невозможно. Он подчеркнул, что Запад от последствий прекращения сотрудничества оправится быстрее, чем РФ, передает ТАСС.

16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что если Европе не хватает газа, «приспичило и тяжело», то надо снять санкции с «Северного потока — 2». Президент добавил, что ответственность за закрытие газопровода лежит не на российской стороне.

Так, в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин указал, что попытки ЕС переложить на Россию вину за начало энергетического кризиса в еврозоне «выглядят весьма цинично», так как именно члены Евросоюза отказались ввести в действие «Северный поток — 2».