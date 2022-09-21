Уголовное дело возбуждено по факту нападения на контролера московского паркинга в столице

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Россия, Москва, улица Трофимова Карта всех событий

По факту нападения на контролера-ревизора ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 21 сентября.

По ее словам, напавшего на сотрудника службы парковок обвинили по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

В скором времени подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного Следственного комитета для допроса.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 19 сентября на улице Трофимова. Сотрудник ГКУ «АМПП» зафиксировал номер автомобиля нарушителя правил парковки, после чего водитель и двое пассажиров вышли и начали оказывать на контролера давление, а также оскорблять его и применять физическую силу. Момент нападения зафиксировала камера сотрудника.