Генсек НАТО: Альянс не видит изменений в готовности ядерных сил РФ

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Североатлантический альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 21 сентября.

По его словам, альянс продолжает внимательно следить за ситуацией в этой сфере, передает РИА Новости.

21 сентября началось обращение президента России Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав РФ.

В ходе выступления Путин предупредил, что при угрозе территориальной целостности России будут задействованы все способы защиты. Также он упомянул о применении ядерного оружия, заявив, что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумы о вхождении в состав России. По его словам, подобные действия рассматриваются как «дальнейшая эскалация».