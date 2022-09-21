Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Федерация профсоюзов заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации

Евгений Жуков
Общество
Федерация профсоюзов заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации
Фото: Pixabay

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков прокомментировал вопрос сохранениях рабочих мест граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом он заявил в среду, 21 сентября.

Как уточняется, данная тема будет обсуждаться на всех уровнях. Также Шмаков утверждает, что все гарантии для этих людей будут сохранены и усилены.

— Рабочее место мы будем обсуждать на всех уровнях, и, безусловно, этим людям, которые будут призваны и которые будут участниками боевых действий, безусловно, все гарантии будут сохранены и усилены, — заявил глава ФНПР.

21 сентября было показано обращение российского президента Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время эфире он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

Работа мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте