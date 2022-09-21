Федерация профсоюзов заявила о сохранении рабочих мест за подлежащими частичной мобилизации

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Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков прокомментировал вопрос сохранениях рабочих мест граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Об этом он заявил в среду, 21 сентября.

Как уточняется, данная тема будет обсуждаться на всех уровнях. Также Шмаков утверждает, что все гарантии для этих людей будут сохранены и усилены.

— Рабочее место мы будем обсуждать на всех уровнях, и, безусловно, этим людям, которые будут призваны и которые будут участниками боевых действий, безусловно, все гарантии будут сохранены и усилены, — заявил глава ФНПР.

21 сентября было показано обращение российского президента Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время эфире он также заявил о частичной мобилизации в стране.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Красно в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.