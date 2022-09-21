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ВСУ нанесли ракетный удар по паромной переправе в центре Херсона

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ нанесли ракетный удар по паромной переправе в центре Херсона
Фото: depositphotos

Украинские войска нанесли ракетный удар по паромной переправе через Днепр в центре Херсона. Об этом в среду, 21 сентября, сообщили оперативные службы города.

— В центре Херсона прилет по барже, которая использовалась как причал паромной переправы через Днепр, — говорится в сообщении.

Однако, так как переправа в этот момент не работала, пострадавших при ракетном ударе нет, передает РИА Новости.

Как минимум четыре мощных взрыва прогремели в Украинском Херсоне вечером 21 сентября. Над местом взрывов сейчас поднимается густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны видно не было, однако слышны взрывы.

До этого стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

Обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева.

Украина Взрывы Донбасс Ракеты
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