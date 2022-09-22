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Кадыров пообещал независимо от обстоятельств добраться до Закаева

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров пообещал независимо от обстоятельств добраться до Закаева
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал добраться до так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева любой ценой. Об этом он заявил в среду, 21 сентября.

— Этот человек порочит честь чеченского народа, чеченских мужчин. Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить... Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал, — сказал он.

Чеченский лидер добавил, что участники спецоперации на Украине могут воспользоваться ситуацией и выстрелить в Закаева. За подобное действие они получат освобождение от военной службы, гарантии мирной жизни и материальное обеспечение, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

Накануне Рамзан Кадыров высказал мнение, что объявление в России частичной мобилизации — необходимая и важная мера. Он подчеркнул, что он полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина.

До этого чеченский лидер сообщил о переходе к новой тактике действий на Украине. По словам политика, противника в скором времени ждут масштабные последствия «нового плана возмездия», а прежние действия покажутся украинским военным «детскими шалостями».

Чечня Рамзан Кадыров Спецоперации
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