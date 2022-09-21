Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Необходимые меры»: Кадыров прокомментировал частичную мобилизацию в России

Евгений Белоусов
Общество
«Необходимые меры»: Кадыров прокомментировал частичную мобилизацию в России
Фото: vk/ramzan

Объявление в России частичной мобилизации — необходимая и важная мера. Такое мнение высказал в среду, 21 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Глава государства (Владимир Путин — прим. «ВМ») дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры, — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что он полностью поддерживает решение Путина. Сложившаяся сейчас вокруг России ситуация ставит под угрозу ее безопасность, утверждает глава Чечни.

Республика выполнит указ президента на все 100 процентов, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Утром 21 сентября состоялось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции президент также заявил о частичной мобилизации в России.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.

Рамзан Кадыров мобилизация Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Все мнения
О проекте