«Необходимые меры»: Кадыров прокомментировал частичную мобилизацию в России

Фото: vk/ramzan

Объявление в России частичной мобилизации — необходимая и важная мера. Такое мнение высказал в среду, 21 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Глава государства (Владимир Путин — прим. «ВМ») дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и в том числе упреждающие меры, — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что он полностью поддерживает решение Путина. Сложившаяся сейчас вокруг России ситуация ставит под угрозу ее безопасность, утверждает глава Чечни.

Республика выполнит указ президента на все 100 процентов, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Утром 21 сентября состоялось обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции президент также заявил о частичной мобилизации в России.

Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан. Среди них мужчины, имеющие беременную жену и более трех детей на иждивении.