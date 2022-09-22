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МВД России опровергло сообщения об направлении остановленных автомобилистов в военкоматы

Александр Афонин
Общество
МВД России опровергло сообщения об направлении остановленных автомобилистов в военкоматы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Распространенный в социальных сетях «указ» об остановке машин, где за рулем сидит мужчина и последующем его направлением в военкомат не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в среду, 21 сентября.

— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному фейковому «документу», полицейские должны были останавливать легковые транспортные средства, где за рулем находится мужчина. После окончания проверки документов сотрудникам правоохранительных органов якобы нужно направлять водителей в военные комиссариаты.

На фоне распространения ложной информации МВД призвало СМИ и других пользователей проверять достоверность информации. Она должна исходить только из официальный источников, отметили в Telegram-канале «МВД Медиа».

21 сентября было показано обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

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