Дом с подземной парковкой построят по реновации на проспекте Вернадского

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского, 32к71 Карта всех событий

Жилой многоквартирный дом по программе реновации построят в районе Проспекта Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, в одиннадцатиэтажном четырехкорпусном здании будет 364 квартиры. Кроме того, на подземном уровне расположится автомобильная парковка.

— На первых этажах здания планируется размещение нежилых помещений общественного назначения, — добавила глава Москомэкспертизы Анна Яковлева.

На территории возле дома установят игровые площадки, зоны для отдыха и занятий спортом, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с момента начала реализации программы реновации в столице расселили 260 старых домов.

Известно, что в них проживало свыше 42 тысяч москвичей, которые в настоящий момент смогли переехать в современные новостройки. Всего переселение началось уже в 75 районах Москвы.

Кроме того, на юго-востоке Москвы по программе реновации на стадии строительства находится 25 зданий, еще 40 новостроек проектируется.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что такого количество недвижимости достаточно, чтобы предоставить новые квартиры более чем 30 тысячам жителей.