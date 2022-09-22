Для предпринимателей Москвы создадут сервис по поиску перспективных направлений развития

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ИТ-специалисты, участвующие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации», разработают продукт для предпринимателей, который позволит находить перспективные промышленные ниши для развития производства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

— Сформированные рекомендации позволят бизнесу сфокусироваться на конкурентоспособных направлениях и поспособствуют росту инвестиций в экономику города, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточняется, на разработку сервиса участникам дают две недели — с 24 октября по 6 ноября. Известно, что в финальный этап пройдут по 10 команд в каждой из представленных задач. Там участники будут презентовать свои проекты перед экспертами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что программисты в рамках конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработают новый сервис, который поможет посетителям ВДНХ составлять маршруты, основанные на актуальной афише мероприятий.