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Первый этап реновации жилья выполнен на треть в ТиНАО

Евгений Белоусов
Город
Первый этап реновации жилья выполнен на треть в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Первый этап программы реновации жилья в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) завершен уже на треть. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, уже больше трех тысяч человек переселились в новостройки, а еще около 650 жителей находятся в процессе переезда. Так, в Троицком АО под заселение было передано три новостройки, а в Новомосковском — две. В новые квартиры начнут переезжать еще 6,5 тысячи человек до 2024 года.

Всего по программе реновации жилья новые квартиры обретут более миллиона ее участников, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также недавно стало известно, что в районе Новогиреево в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Как отмечается, здание состоит из двух секций с подземной парковкой. Оно рассчитано на 200 квартир: 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.

До этого стало известно, что с начала года на востоке Москвы расселили более 20 домов по программе реновации, По словам Левкина, в Восточном административном округе 8,6 тысячи человек получили квартиры в новостройках, из них в 2022 году — 2,4 тысячи человек.

Строительство Новая Москва Реновация
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