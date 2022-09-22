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Названо время пикового спроса на такси в Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
Названо время пикового спроса на такси в Московской области
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Самый большой спрос на поездки на такси в Московской области приходится на период с 06:00 до 12:00, в это время совершается около 35 процентов поездок, сообщает РИАМО.

В это время жители и гости региона обычно едут на учебу или на работу.

В целом поездки по времени суток распределяются почти равномерно. Еще 30 процентов поездок приходится на вечернее время — с 17:00 до 21:00. В этот временной промежуток пассажиры возвращаются домой. Оставшаяся часть поездок приходится на день и поздний вечер.

Средний чек на поездку в подмосковном такси во втором квартале текущего года составлял 415 рублей. Среднее время поездки на такси в регионе — порядка 25 минут.

С начала 2022 года в регионе представители таксомоторной отрасли оформили свыше 24 тысяч разрешений на осуществление деятельности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Направить заявление для регистрации в службе «Социальное такси» в столице теперь можно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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