Пожилых москвичей пригласили на день открытых дверей в центре занятости «Моя карьера»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В столичном центре занятости «Моя карьера» 30 сентября пройдет день открытых дверей для людей старшего возраста. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы покажем новые возможности для профессиональной самореализации, поможем вдохновиться на достижения и найти дело второй половины жизни, — рассказала директор центра Ирина Швец.

По ее словам, столичные пенсионеры смогут принять участие в деловых играх, мастер-классах, тренингах, получат информацию о вакансиях от работодателей Москвы.

Программа начнется в 10:00. Так, на тренинге «Поддержка ресурсного состояния» участников научат снимать стресс, правильно переключаться. В 10:30 состоится игра «Моя карьера: профессиональный путь», в 14:00 — «Моя карьера: стратегия выбора».

На мастер-классе «Мода и стиль 50+» представители Первого московского образовательного комплекса и факультета индустрии красоты и гостеприимства Юлиана Кальван и Алла Бюкен научат пенсионеров столицы правильно подбирать одежду и аксессуары.

Авторские деловые игры помогут гостям примерить на себя нестандартные жизненные и профессиональные ситуации. Кроме того, под конец дня в центре состоится ярмарка вакансий «Территория карьеры 50+». Представители компаний пообщаются со всеми желающими, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Карьерный консультант центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко рассказала, как происходит помощь по поиску работы. По ее словам, сложнее всего консультировать москвичей старшего возраста.

В основном они приходят с убеждением, что их возраст может помешать успешному трудоустройству, несмотря на профессиональные навыки. Поэтому сотрудники центра специально готовят соискателей к собеседованиям. Они учат их спокойно отвечать на самые неудобные вопросы.