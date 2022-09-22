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Захарова уличила Байдена в искаженном цитировании Путина

Евгений Жуков
Политика
Захарова уличила Байдена в искаженном цитировании Путина
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов российского лидера Владимира Путина о «ядерной угрозе». Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.

— Дело в том, что он начал якобы с цитирования президента России. Мы, как это всегда делаем, начали перепроверять слова Байдена. Байден это сказал точно, а президент России такого не говорил, — уточнила Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».

Кроме того, дипломат отметила, что из-за подобной риторики происходит навязывание недостоверной информации общественности.

До этого президент России Владимир Путин заявил, страны западного мира подталкивают Российскую Федерацию к переносу боев на ее территорию. По его мнению, Запад угрожает применением ядерного оружия.

21 сентября было показано обращение Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. В процессе телепередачи глава государства заявил о частичной мобилизации в стране.

Мария Захарова Джозеф Байден МИД РФ
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