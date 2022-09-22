Поволжский маньяк, убивший 30 пожилых женщин, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ

Завершено расследование дела поволжского маньяка Радика Тагирова, убившего 30 пожилых женщин. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, Тагиров совершал преступления с марта 2011 года по октябрь 2012-го. Он нападал на женщин в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Кирове, Самаре, Иванове, Челябинске и Москве.

Злоумышленник находил одиноких пожилых женщин, представлялся им сотрудником коммунальной службы, проникал в квартиры и нападал на них. Преступник бил пенсионерок и душил, после чего выносил из квартиры ценности и деньги.

На его совести за рассматриваемый период более 30 убийств, три покушения на убийство и 30 разбойных нападений. Долгое время дело оставалось не раскрытым, несмотря на то, что у следствия была информация о генотипе преступника. В ходе расследования СК проверил более десяти тысяч подозреваемых, проведя более пяти тысяч экспертных исследований.

Тагирова задержали в декабре 2020 года и предъявили обвинения по статьям «Убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений», «Покушение на убийство» и «Разбой». Во время допроса преступник во всем сознался и рассказал обстоятельства совершения преступлений на местах.

До этого Тагиров был судим в 2005-м и 2009 году за хранение оружия и за кражу.

В ближайшее время дело поволжского маньяка передадут в суд для рассмотрения по существу, сообщили на сайте ведомства.

Еще одного человека, обвиняемого в убийстве, арестовали в столице. Мать, которая выбросила в мусорный бак свою новорожденную дочь, отправили в СИЗО.