Аксенов сообщил о сбитых в трех районах Крыма украинских беспилотниках

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Беспилотники ВСУ были сбиты в трех районах Крыма. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
— Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ, — заявил он.
Тем не менее в настоящее время ситуация в регионе находится под контролем, написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Накануне глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Солдатского пляжа города был обнаружен водоплавающий беспилотник. Его уничтожением глава города объяснил взрывы, которые до этого были слышны в черте Севастополя.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым и обвинил Москву в отсутствии диалога с Киевом. При этом, по его словам, Киев не станет прекращать военные действия, чтобы успокоить Россию.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что иностранные и украинские политики не раз позволяли себе говорить о возможном «возвращении» Крыма в состав Украины.