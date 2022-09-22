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Аксенов сообщил о сбитых в трех районах Крыма украинских беспилотниках

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитых в трех районах Крыма украинских беспилотниках
Фото: Unsplash

Беспилотники ВСУ были сбиты в трех районах Крыма. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ, — заявил он.

Тем не менее в настоящее время ситуация в регионе находится под контролем, написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Накануне глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе Солдатского пляжа города был обнаружен водоплавающий беспилотник. Его уничтожением глава города объяснил взрывы, которые до этого были слышны в черте Севастополя.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым и обвинил Москву в отсутствии диалога с Киевом. При этом, по его словам, Киев не станет прекращать военные действия, чтобы успокоить Россию.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что иностранные и украинские политики не раз позволяли себе говорить о возможном «возвращении» Крыма в состав Украины.

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