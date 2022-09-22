Мобилизованный житель Читы рассказал, как получил повестку

Житель Читы, который попал под частичную мобилизацию, рассказал журналистам, как получил повестку. Об этом стало известно в четверг, 22 сентября.
Мужчина рассказал, что является офицером запаса, однако в боевых действиях не принимал участия.
— Мне в руки лично отдали. Домой приехали и <…> красную (повестку — прим. «ВМ») вручили. Я не был готов. Сказали утром к десяти с теплыми вещами явиться, повестку по месту работы предъявить. Я теперь жду. Одну команду офицеров уже отправили, жду вторую, — рассказал он.
По словам мужчины, сейчас всех расформировывают в части населенных пунктов Песчанка и Горный. Мобилизованных разместят в учебных центрах, где они пройдут переподготовку, передает РИА Новости.
21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России.
В России указом президента 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Само собой, это вызывает много вопросов. «Вечерняя Москва» собрала ответы на основные из них в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.