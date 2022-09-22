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Появились подробности дела об убийстве сыном своего отца в день рождения в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности дела об убийстве сыном своего отца в день рождения в Подмосковье
Фото: СК РФ

Появились подробности об убийстве отца сыном в день рождения родителя в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 22 сентября.

По ее словам, во время семейной ссоры 36-летний сын убил своего отца 1957 года рождения и свел счеты с жизнью. К такому выводу следователи пришли после обнаружения в квартире, закрытой изнутри, тел двух мужчин.

На месте происшествия был проведен обыск.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийство, о котором идет речь, произошло вечером 21 сентября. Известно, что сын, убивший своего отца, был ранее судим за кражу, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

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