Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Эрдоган обсудит работу платежной системы «Мир» в ходе совещания

Евгений Жуков
В мире
Reuters: Эрдоган обсудит работу платежной системы «Мир» в ходе совещания
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует завтра провести «совещание на высоком уровне», в ходе которого будет обсуждаться российская платежная система «Мир». Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, в ходе встречи будут обсуждаться «соглашения с Россией, недавняя волатильность на Стамбульской бирже, экономическая ситуация в целом».

Предполагается, что рассмотрят вопрос о возможных санкциях Запада в отношении Москвы.

До этого сообщалось, что крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». После этого еще один турецкий банк DenizBank прекратил обслуживать российские карты «Мир».

21 сентября стало известно, что некоторые банки во Вьетнаме и в Казахстане вслед за турецкими кредитными организациями приостановили работу с российской платежной системой «Мир».

Сотрудники вьетнамского банка BIDV рассказали, что организация продолжает обслуживать карты Mastercard, VISA, JCB, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

Банки Реджеп Эрдоган Карта «Мир»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте