Reuters: Эрдоган обсудит работу платежной системы «Мир» в ходе совещания

Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует завтра провести «совещание на высоком уровне», в ходе которого будет обсуждаться российская платежная система «Мир». Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, в ходе встречи будут обсуждаться «соглашения с Россией, недавняя волатильность на Стамбульской бирже, экономическая ситуация в целом».

Предполагается, что рассмотрят вопрос о возможных санкциях Запада в отношении Москвы.

До этого сообщалось, что крупнейший турецкий частный банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой «Мир». После этого еще один турецкий банк DenizBank прекратил обслуживать российские карты «Мир».

21 сентября стало известно, что некоторые банки во Вьетнаме и в Казахстане вслед за турецкими кредитными организациями приостановили работу с российской платежной системой «Мир».

Сотрудники вьетнамского банка BIDV рассказали, что организация продолжает обслуживать карты Mastercard, VISA, JCB, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.