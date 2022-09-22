Латвия перестанет выдавать новые долгосрочные рабочие визы гражданам России

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Парламент Латвии утвердил поправки в иммиграционный закон, согласно которому в республике вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз гражданам России. Об этом сообщили в пресс-службе сейма Латвии в четверг, 22 сентября.

Так, россиянам не будут выдавать долгосрочные рабочие визы сроком до одного года в том случае, если они работают в Латвии или имеют право на нахождение в республике, так как являются сотрудниками компаний, оформленных в странах — участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, граждане России не смогут получить визу и в том случае, если они зарегистрированы как самозанятые в стране — участнице ОЭСР. Де-факто это означает, что власти Латвии не желают приезда новых работников-россиян.

Если же у гражданина России истек срок действия временного или постоянного вида на жительство в Латвии, а в продлении было отказано, то ему необходимо будет отправиться в страну своего гражданства.

Новые поправки к закону также предусматривают остановку действия постоянных ВНЖ россиян в республике с 1 сентября 2023 года. ВНЖ может быть продлен только в случае подтверждения владения латышским языком, передает ТАСС.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.