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«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России

Илья Ашуров

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Политика
«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

На прошлой неделе МИД Польши потребовал от России вернуть семь картин, которые находятся в ГМИИ имени Пушкина. В российском Минкульте ответили на это категорическим отказом. О каких полотнах идет речь и почему они не подлежат возврату — в материале «Вечерней Москвы».

Из семи картин, которые потребовала вернуть Польша, шесть написаны итальянскими живописцами — Аретино Спинелло, Лоренцо ди Креди, Андреа Локателли, а также двумя неизвестными художниками XV века. Еще одну написал француз Валантен де Булонь.

«Двое скорбящих святых», Аретино Спинелло (1346–1410). Творчество Спинелло относится к живописи позднего Средневековья. «Двое скорбящих святых» написаны в конце XIV века. На картине изображены мужчины, склонившие головы в молитве. Вокруг их голов нимбы.

«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России «Двое скорбящих святых», Аретино Спинелло

«Поклонение младенцу», Лоренцо ди Креди (1459–1537). Этот итальянский художник жил и работал во Флоренции в эпоху Возрождения. На картине изображен стандартный для европейской живописи сюжет поклонения младенцу Иисусу.

«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди

«Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» и «Мадонна с младенцем на фоне пейзажа» написаны неизвестными итальянскими мастерами XV века.

«Мадонна с младенцем на фоне пейзажа», неизвестный художник
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«Мадонна с младенцем на фоне пейзажа», неизвестный художник
«Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», неизвестный художник
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«Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем», неизвестный художник

«Портрет художника», Валантен де Булонь (1591–1632). Большую часть жизни француз де Булонь прожил в Италии. Он считается представителем караваджизма — стиль европейской живописи эпохи барокко, названный по имени итальянского живописца Караваджо.

«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России «Портрет художника», Валантен де Булонь

«Христос и грешница», Лука Джордано (1634–1705). Картина представителя неаполитанской школы. Джордано настолько стремительно писал свои работы, что получил прозвище Лука Быстродел (в оригинале Luca Fà-presto). На его полотне, хранящемся в Пушкинском музее, изображен евангельский сюжет Христос и грешница.

«Особая категория»: какие картины потребовала Польша от России «Христос и грешница», Лука Джордано

Судьба картин

Вышеописанные картины попали в СССР в годы Второй мировой войны. Их ввезли в страну в рамках процедуры реституции, о чем и сообщили в Минкульте:

— Данный вид ценностей относится к особой категории, так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия нацистской Германии и ее союзников в ходе Великой Отечественной войны.

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов также отметил, что объекты, попавшие в страну в рамках компенсаторной реституции по итогам войны, находятся в собственности России и не подлежат возврату.

— Под компенсаторной реституцией понимается возмещение ущерба, понесенного от страны-агрессора. То есть эти картины — небольшая часть компенсации, которую получил СССР за действия фашистских захватчиков на его территории, — пояснил собеседник «ВМ».

С 2000 года Польша неоднократно отправляла в Россию запросы на возвращение тех или иных объектов искусства и всякий раз получала отказ. До нынешней ситуации такой отказ был в 2020 году.

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