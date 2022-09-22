Горячая линия по вопросам мобилизации заработала в России

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Горячая линия по номеру 112 была задействована для ответов на вопросы по частичной мобилизации в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в четверг, 22 сентября.

— В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации, — передает его слова ТАСС.

До этого в Генштабе ВС России дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации. По закону призыву не подлежат восемь категорий граждан.