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Дептранс отменил проведение мотофестиваля и мотопарада в Москве

Георгий Соланович
Город
Дептранс отменил проведение мотофестиваля и мотопарада в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Мотофестиваль, мотопарад и другие активности в Москве с 23 по 25 сентября отменены. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 сентября.

— По решению департамента транспорта мотофестиваль, мотопарад и все активности с 23 по 25 сентября отменены, — говорится в Telegram-канале ведомства.

21 сентября в столице начался фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». В рамках мероприятия горожанам покажут девять новых работ.

Значительная часть объектов размещена в районах, удаленных от центра города. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж улиц в «живое» пространство.

Сейчас для посещения доступны три экспозиции: скульптура Адиля Алиева «Мальчик-рыбак» в парке «Зарядье», арт-объект Дианы Воубы «Алфавитяне» рядом с культурным центром «ЗИЛ» и проект «Пути» Кирилла Стефанова на парковой территории культурного центра «Новослободский».

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