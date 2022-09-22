Генштаб: Новобранцев осеннего призыва не отправят в зону СВО

Фото: Минобороны РФ

Новобранцев осеннего призыва не будут отправлять в зону проведения операции на Украине. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября.

— Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операцией... Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации, — заявил Цимлянский.

Всего на военную службу осенью будет призвано около 120 тысяч человек. В Telegram-канале Минобороны отметили, что студенты, обучающиеся по очной форме, призваны не будут.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

При этом в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что у призывника на срочную службу в армию есть возможность получить отсрочку по состоянию здоровья. Категорию своей годности к службе он может получить после проведенной медицинской комиссии на территории военкомата. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».