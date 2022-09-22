Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генштаб: Новобранцев осеннего призыва не отправят в зону СВО

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Генштаб: Новобранцев осеннего призыва не отправят в зону СВО
Фото: Минобороны РФ

Новобранцев осеннего призыва не будут отправлять в зону проведения операции на Украине. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский в четверг, 22 сентября.

— Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операцией... Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории Российской Федерации, — заявил Цимлянский.

Всего на военную службу осенью будет призвано около 120 тысяч человек. В Telegram-канале Минобороны отметили, что студенты, обучающиеся по очной форме, призваны не будут.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

При этом в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Закон «О воинской обязанности и военной службе» гласит, что у призывника на срочную службу в армию есть возможность получить отсрочку по состоянию здоровья. Категорию своей годности к службе он может получить после проведенной медицинской комиссии на территории военкомата. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Мобилизация Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте