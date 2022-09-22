«Наш сукин сын»: Лавров объяснил политику Запада по Зеленскому

Фото: МИД РФ

Политика Запада по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому строится по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 22 сентября.

— Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, — сказал министр.

При этом в качестве примеров «бесчинств» Лавров во время выступления на Совбезе ООН по Украине назвал минирование Донецка и пригородов со стороны ВСУ с помощью противопехотных мин «Лепесток», передает РИА Новости.

Выражение, использованное главой МИД, приписывается бывшему президенту США Франклину Рузвельту. Считается, что американский лидер применил его в отношении никарагуанского военного и государственного деятеля Анастасио Сомоса Гарсиа, которому Белый дом покровительствовал за антикоммунистические взгляды.

24 августа постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, противопехотные мины «Лепесток», которые используют ВСУ, очень незаметны, из-за чего дети при их случайном обнаружении принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки. Тогда «лепестки» срабатывают, и от взрыва страдают мирные жители.