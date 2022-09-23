Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Егор Провоторов
В мире
Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе речь зашла о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу. Об этом вечером в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны пообщались на фоне принятого на недавнем саммите в Самарканде решения относительно предоставления Эр-Рияду статуса партнера по диалогу в рамках ШОС. Бен Сальман отметил возрастающую роль организации в международных делах, а также выразил готовность Саудовской Аравии принимать активное участие в ее деятельности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того в рамках переговоров президент России и саудовский принц обсудили вопросы стабилизации нефтяного рынка и передачу иностранных наемников, незаконно участвовавших в боевых действиях на Украине, саудовской стороне. Стороны отметили высокие темпы развития торгово-экономических связей между ними и рост товарооборота между Москвой и Эр-Риядом.

В минувшую среду, 21 сентября, Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана освободила десять военнопленных наемников, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Россия Владимир Путин Переговоры Саудовская Аравия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте