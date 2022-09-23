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Пушилин рассказал о наращивании сил ВСУ на севере ДНР

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин рассказал о наращивании сил ВСУ на севере ДНР
Фото: er.ru

Вооруженные силы Украины сгруппировали значительные силы в северной части Донецкой народной республики (ДНР), сообщил в четверг, 22 сентября, руководитель региона Денис Пушилин.

По его словам, сейчас ситуация на севере республики остается крайне сложной, поступают «тревожные сигналы». Политик не исключил, что в самое ближайшее время народная милиция ДНР и союзные силы попытаются поменять ситуацию и перейти в контрнаступление. Об этом стало известно из видеообращения главы республики, размешенном на его канале в Telegram,

Накануне глава общественной палаты республики Александр Кофман предположил, что украинские силы попытаются сорвать процесс проведения референдума о вхождении ДНР в состав России, который состоится с 23 по 27 сентября, однако силы региона находятся в максимальной боевой готовности.

Накануне Пушилин Пушилин подтвердил, что при обмене пленными между российской и украинской сторонами был освобожден задержанный в апреле Киевом украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Украина Денис Пушилин Донбасс ДНР
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