Океанолог Агафонов объяснил, почему опасно трогать мертвых китов

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Выброшенные на берег киты часто привлекают к себе внимание людей. Однако не стоит слишком близко подходить к ним, а особенно трогать мертвых китов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Александр Агафонов.

— Выброшенный кит опасен так же, как труп любого крупного животного. Естественно, что в нем идут процессы разложения, — объяснил он.

По словам собеседника «ВМ», прикоснувшись к мертвому животному руками, человек рискует подхватить «какую-нибудь заразу».

Агафонов также назвал причину такого поведения китов.

В июле Агафонов опроверг данные о массовой гибели дельфинов в Черном море. По его словам, говорить о том, что в прибрежных с Черным морем регионах массово гибнут дельфины, вряд ли возможно, ведь профильная лаборатория, которая осуществляет учет этих млекопитающих, подобными сведениями не располагает.

22 июля двух девушек, катавшихся на лодке у берегов Калифорнии, проглотил горбатый кит вместе с каяком. Случившееся удалось запечатлеть на камеру. Отмечается, что млекопитающее случайно напало на девушек. Оно изначально охотилось за стаей рыб.

1 июля на курорте около Хургады во время плавания на женщину напала акула и откусила ей руку и ногу. Осведомленный источник сообщил, что туристка является гражданкой Австрии.