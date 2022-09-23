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Приметы и советы

В ДНР могут ввести республиканский праздник в случае воссоединения с Россией

Егор Провоторов
Общество
В ДНР могут ввести республиканский праздник в случае воссоединения с Россией
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Если Донецкая народная республика (ДНР) по итогам соответствующего референдума станет частью России, день вхождения могут объявить республиканским праздником, заметил в пятницу, 23 сентября, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Политик не исключает, что глава региона Денис Пушилин выйдет с подобной инициативой и выразил уверенность, что в этом его поддержит каждый житель ДНР. Об этом глава Народного совета сообщил в интервью ТАСС.

Бидевка подчеркнул, что несмотря на вступление региона в состав Российской Федерации, он останется республикой. По его мнению, в таком случае у ДНР останутся собственные государственные символы.

— Тем более, что именно с этими символами наши люди все эти годы — с 2014 года — сражались за совместное будущее с Россией, — резюмировал Владимир Бидевка.

В минувший четверг, 22 сентября, стало известно, что военные Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российской армии освободили Жованку в Артемовском районе ДНР. До этого российское оборонное ведомство сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном.

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