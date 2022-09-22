Союзные силы освободили Жованку в Артемовском районе ДНР

Фото: Минобороны РФ

Военные Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российской армии освободили Жованку в Артемовском районе ДНР. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщили в пресс-службе штаба территориальной обороны ДНР.

— По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку, — говорится в сообщении.

До этого российское оборонное ведомство сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

В этот же день украинские военные снова начали обстреливать районы Запорожской атомной электростанции, российская армия подавила их ответным огнем.

Также Минобороны опубликовало видео, где показан бой российского бронетранспортера БТР-82А с БТР M113, который поставляет Вашингтон украинским войскам. На кадрах можно увидеть, как российский БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по украинским подразделениям.