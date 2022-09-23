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Лавров и Гутерреш обсудили беспрепятственный экспорт российской сельхозпродукции

Егор Провоторов
В мире
Лавров и Гутерреш обсудили беспрепятственный экспорт российской сельхозпродукции
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ход реализации стамбульских договоренностей и беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, сообщили в МИД РФ.

Стороны подтвердили необходимость обеспечения пакетного характера и полного выполнения стамбульских договоренностей, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Об этом говорится на канале внешнеполитического ведомства РФ в Telegram.

Лавров и Гутерреш также рассмотрели широкий круг вопросов, связанных со взаимодействием РФ и ООН, обсудили конкретные инициативы по повышению эффективности работы сторон.

Накануне на полях 77-й сессии ООН Сергей Лавров подробно проинформировал представителей Лиги арабских государств о ситуации на Украине в контексте осуществляемой Москвой специальной военной операции. Со стороны Москвы была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по вопросу Украины.

Сергей Лавров Сельское хозяйство ООН Антониу Гутерреш Россия
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