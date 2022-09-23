Глава ДНР Пушилин назвал проведение референдума исторической вехой

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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с обращением к населению страны по поводу грядущего референдума. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Он отметил, что мирные граждане ждали момента присоединения к Российской Федерации последние 8 лет.

— Ждали, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки, — сказал Пушилин.

Глава республики назвал вхождение в состав России «кульминацией общего непростого пути». Он напомнил, что за эти годы ДНР добилась независимости и признания, поэтому проведение референдума станет третьим этапом, который он охарактеризовал «исторической вехой».

— Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией. В нашем общем стремлении к мирной жизни нам нет равных, — заявил Пушилин в своем Telegram-канале.

До этого к жителям Донбасса обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин со словами поддержки и призывом ничего не бояться.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка отметил, что в случае присоединения Донецкой народной республики (ДНР) к России по итогам соответствующего референдума, то день вхождения могут объявить республиканским праздником.