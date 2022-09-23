Названы причины снижения рождаемости в Петербурге

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За июнь-июль 2022 года в Северной столице родились 9 135 детей, что на 7,5 процента меньше, чем в прошлом году. В целом рождаемость в городе падает уже третий год подряд. О причинах снижения рождаемости рассказал демограф, секретарь демографической платформы РФ Сергей Чесноков.

— У нас есть тенденция, что рождаемость тем больше, чем город меньше, такой парадокс. Ведь люди, переезжая в крупные мегаполисы, работают и живут в стесненных жилищных условиях, снимают квартиры, живут в однушках-двушках на семью, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По мнению эксперта, градостроителям и урбанистам следует задуматься над разукрупнением больших городов, чтобы люди жили в основном в пригородах, в мегаполисы приезжали по деловым вопросам или с целью культурного досуга.

Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева рассказала, что рождаемость в России в первом полугодии 2022 года снизилась на 6,3 процента, передает издание argumenti.ru.

В Государственной думе РФ предложили увеличить пособие для беременных до 200 процентов прожиточного минимума. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о необходимости данного законопроекта и ее инициативах о предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму.