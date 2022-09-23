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Приметы и советы

Специалист Депздрава Москвы рассказал о болезнях сердца и способах их профилактики

Евгений Жуков
Общество
Специалист Депздрава Москвы рассказал о болезнях сердца и способах их профилактики
Фото: depositphotos

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико–санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал про самые распространенные сердечные болезни и их профилактику. Об этом стало известно в пятницу, 23 сентября.

Тяжельников подчеркнул, что самое широкое распространение имеют такие заболевания, как артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма, кардиомиопатия, а также пороки сердца и сердечная недостаточность.

Кроме того специалист отметил, что последствиями этих заболеваний может стать инфаркт миокарда или инсульт.

Причинами развития болезней могут стать как врожденные патологии, так и негативное влияние на сердце в силу возрастных изменений. Вторая причина является самым распространенным фактором возникновения заболеваний. Вредные привычки, отсутствие регулярной физической активности, неправильное питание - все это способствует развитию патологий, причем не только сердечных.

Как уточняется, чтобы не допустить этого, можно проводить довольно простые меры профилактики. К ним относятся сбалансированный рацион питания и отсутствие вредных привычек. Физические нагрузки активизируют кровообращение, укрепляют миокард и стенки сосудов, насыщают ткани организма кислородом, нормализуют процессы обмена веществ.

— Обязательна профилактика стресса, в которую входит качественный сон, прогулки на свежем воздухе, получение положительных эмоций, — рекомендуют Тяжельников.

Привычкой также должен стать регулярный контроль артериального давления и своевременная диспансеризация. Часто болезнь на начальных этапах не дает симптомов и ее можно диагностировать только с помощью исследований, заключил специалист.

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