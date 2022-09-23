Эксперт рассказал, когда нужно срочно отключить телефон от мобильного интернета

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Большинство пользователей смартфонов используют мобильный интернет круглые сутки. И мало кто знает, что бывают ситуации, когда следует в срочном порядке отключить гаджет от сети. О таких случаях рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По его словам, поводом для отключения от сети может стать большое потребление трафика.

— В некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Еще одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона, — говорит эксперт.

Чтобы узнать, какие приложения чрезмерно расходуют трафик, следует зайти в «настройки» телефона, затем в управление установленными ПО. Если после анализа расхода мобильного интернета закрались сомнения, то лучше всего сменить подключение на сеть Wi-Fi. Также необходимо запустить антивирусную программу для полного спокойствия, пишет «Прайм».

Также недавно генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков сообщил, как определить, есть ли на вашем смартфоне «прослушка», и как это влияет на работу гаджета.