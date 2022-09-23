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Митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе начался в Москве

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
Город
Митинг «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донбассе начался в Москве
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

На Манежной площади Москвы начался митинг в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Украины.

На мероприятие под названием «Своих не бросаем» собралось множество людей с флагами России. Уточняется, что всех пришедших на митинг тщательно досматривают сотрудники правоохранительных сил, передает РИА Новости.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. Уточняется, что до 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса накануне референдумов. Он призвал горожан ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов.

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