Умер режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков

Народный артист РСФСР режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России... режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского, — говорится в сообщении.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске в семье театрального артиста Аркадия Краснопольского и балетмейстера Ольги Князевой. В 1963 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, во время учебы он работал на Свердловской киностудии.

Краснопольский совместно со своим троюродным братом Валерием Усковым снял фильмы и телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и другие.