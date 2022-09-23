Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Умер режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский

Евгений Белоусов
Общество
Умер режиссер сериала «Тени исчезают в полдень» Владимир Краснопольский
Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков

Народный артист РСФСР режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

— На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России... режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского, — говорится в сообщении.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске в семье театрального артиста Аркадия Краснопольского и балетмейстера Ольги Князевой. В 1963 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, во время учебы он работал на Свердловской киностудии.

Краснопольский совместно со своим троюродным братом Валерием Усковым снял фильмы и телесериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Ермак», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и другие.

Смерть Россия Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте