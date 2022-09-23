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Минобороны объяснило, какие студенты не попадут под частичную мобилизацию

Евгений Белоусов
Общество
Минобороны объяснило, какие студенты не попадут под частичную мобилизацию
Фото: depositphotos

Студенты очных отделений, состоящие на воинском учете по месту жительства и получающие первое образование, не попадут под частичную мобилизацию. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, частичной мобилизации смогут избежать также студенты вечерних отделений, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Также сообщалось, что студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации.

До этого на портале Объясняем.рф россиянам рассказали о порядке вручения повесток о частичной мобилизации.

21 сентября было показано обращение российского лидера Владимира Путина по поводу проведения в Донбассе и на освобожденных территориях Украины референдумов о вхождении в состав России. Во время трансляции он также заявил о частичной мобилизации в стране.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве», кого не призовут при частичной мобилизации.

Мобилизация Россия Студенты Минобороны
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