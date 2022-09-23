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Москвичей предупредили о продолжительном ливне 24 сентября

Евгений Белоусов

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Москвичей предупредили о продолжительном ливне 24 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ливень пройдет в Москве в субботу, 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Заранее планируйте свой день и будьте предельно внимательны на улице в непогоду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ливень начнется в 03:00 и продлится до конца дня, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 24 сентября из-за сильного дождя. Непогода будет сохраняться с 03:00 субботы, 24 сентября, до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого ГУ МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных. Автолюбителям посоветовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

Помимо этого, им рекомендовали избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.

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