Москвичей предупредили о продолжительном ливне 24 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ливень пройдет в Москве в субботу, 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Заранее планируйте свой день и будьте предельно внимательны на улице в непогоду, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ливень начнется в 03:00 и продлится до конца дня, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 24 сентября из-за сильного дождя. Непогода будет сохраняться с 03:00 субботы, 24 сентября, до 00:00 воскресенья, 25 сентября.

До этого ГУ МЧС России по Москве предупреждало о сильном дожде в столице на этих выходных. Автолюбителям посоветовали существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств.

Помимо этого, им рекомендовали избегать внезапных маневров, например, обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.

«Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, наступит ли золотая осень в Москве. С приходом осенней поры многие люди находятся в ожидании хорошей солнечной погоды для красивых фотографий и уютных прогулок по паркам.