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Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих

Евгений Белоусов
Экономика
Путин подписал указ об индексации окладов российских госслужащих
Фото: Администрация президента РФ

Оклады госслужащих будут повышены с 1 октября в 1,04 раза. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в пятницу, 23 сентября, на официальном портале правовой информации.

Теперь будут повышены размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих. Также Путин подписал указ об аналогичном увеличении окладов дипломатических работников.

Помимо этого, индексация коснется госслужащих Минюста, ФССП и судов, отмечается на портале правовой информации.

До этого стало известно, что материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4 процента с 1 февраля 2023 года. После индексации выплата составит 589,5 рубля на первенца и 779 тысяч рублей на второго ребенка.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых, поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют.

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