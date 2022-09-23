Ученые раскрыли, что младенцы могут чувствовать вкусы и запахи еще до рождения

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Британские ученые выявили, что младенцы, находясь в утробе матери, способны различать вкусы и запахи, а также реагировать на них.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science. Так, в эксперименте приняли участие женщины от 18 до 40 лет, находясь на 32-й и 36-й неделях беременности.

В ходе эксперимента ученые отметили, что мимика плода менялась спустя 20 минут после того, как мать употребила специально подготовленную капсулу, которая содержит небольшое количество ароматизатора капусты или моркови.

В свою очередь реакция младенцев была разной. Когда мать проглатывала капсулу с ароматизатором капусты, младенец демонстрировал «плачущее лицо», а когда с морковью, то мимика была схожа со «смеющимся лицом».

Исследователи объяснили, что определенный рацион или диета беременных могут косвенно повлиять на вкусовые предпочтения новорожденных, а также предварительно сформировать здоровые пищевые привычки.

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