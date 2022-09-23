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Явка на референдуме в ДНР в первый день превысила 20 процентов

Евгений Белоусов

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Явка на референдуме в ДНР в первый день превысила 20 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Явка на референдуме о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России в первый день составила 23,64 процента. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ДНР Владимир Высоцкий.

— Выделились лидеры в сегодняшней гонке: Тельмановский район, город Дебальцево, город Енакиево, город Ждановка и город Шахтерск, — заявил он.

По словам Высоцкого, на территории ДНР в первый день референдума проголосовали более 370 тысяч человек. Кроме того, за весь день не поступало никаких жалоб о нарушениях в проведении референдума, передает ТАСС.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов не сомневается в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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