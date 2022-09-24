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Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона

Юлия Курганова
Общество
Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона
Фото: shutterstock

Все чаще люди в России сталкиваются с проблемой утечки данных, что на руку мошенникам, которые могут узнать о человеке почти все только лишь по номеру телефона. Об этом сообщил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

— К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в РФ, к такой информации относятся очень прохладно и эти данные где только не попадаются, — заявил он.

Он отметил, что мошеннику поможет узнать о человеке больше не сам набор цифр, а другие личные данные, которые можно получить с помощью этого набора. Будь то ФИО, страницы в социальных сетях, место проживания, состав семьи и даже уровень дохода, сообщает агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что очень важно придерживаться цифровой безопасности: не раздавать свои персональные данные «направо и налево» и не публиковать в соцсетях адрес проживания или место работы.

Россиянам объяснили, что нельзя писать в примечаниях при переводе денег на карту. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко отметила, что в российском законодательстве нет точных требований в указании назначения платежа. Однако агрегаторы обязаны проверить информацию о переводе на наличие подозрения в мошенничестве, отмывании средств и так далее.

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