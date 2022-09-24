Кадыров заявил о мощи России, которая может «снести любую западную армию»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в РФ есть колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту и даже половина из них «снесет любую западную армию».

— Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию, — написал он в Telegram-канале.

Политик добавил, что Россия имеет много ресурсов, особенно военных, столько, что «НАТО и Запад устанут считать».

Также Кадыров опять обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав из «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами».

До этого глава Чечни заявил, что уклоняющиеся от объявленной в стране частичной мобилизации — это трусы и люди «второго сорта». Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен.