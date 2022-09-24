Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров заявил о мощи России, которая может «снести любую западную армию»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров заявил о мощи России, которая может «снести любую западную армию»
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в РФ есть колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту и даже половина из них «снесет любую западную армию».

— Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно пять миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50 процентов сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию, — написал он в Telegram-канале.

Политик добавил, что Россия имеет много ресурсов, особенно военных, столько, что «НАТО и Запад устанут считать».

Также Кадыров опять обратился к уклонистам от частичной мобилизации, назвав из «дармоедами, лентяями, тунеядцами и иждивенцами».

До этого глава Чечни заявил, что уклоняющиеся от объявленной в стране частичной мобилизации — это трусы и люди «второго сорта». Он считает, что такие люди постоянно пользуются благами государства, но не хотят отдавать ничего взамен.

Рамзан Кадыров Мобилизация Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте