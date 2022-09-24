Посольство РФ потребовало разъяснений у Литвы в связи с избиением россиянина

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Российское посольство в Вильнюсе потребовало от литовских властей разъяснений в связи с избиением на границе гражданина России. Заявление дипмиссия опубликовала в пятницу, 23 сентября, на странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

— Требуем от литовских властей незамедлительно отреагировать на грубейшие действия своих представителей, наказать виновных и предоставить исчерпывающие разъяснения по данному инциденту, — написали в посольстве.

К тексту была приложена видеозапись из Telegram-канала госпогранкомитета Белоруссии. Из нее следует, что 20 сентября должностные лица Литвы привезли россиянина на машине литовского погранведомства на границу с Белоруссией, выволокли, избили и оставили лежать на дороге. Инцидент случился на пункте перехода в Райгардасе.

В посольстве России отметили, что происшествие стало примером «продвигаемого Литвой «миропорядка, основанного на правилах». Также в дипведомстве поинтересовались, почему молчат международные правозащитные организации, и задались вопросом, защищают ли они только «избранные нации», сообщают «Известия».

23 сентября власти Финляндии приняли решение ограничить для граждан России въезд в республику. Уточняется, что основанием для принятия такого решения стал «серьезный ущерб» международному авторитету страны.