«Вообще-то дура дурой»: Киркоров спутал актрису Яну Поплавскую с белорусской певицей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российский певец Филипп Киркоров во время премьеры семейного фильма «Красная Шапочка» случайно перепутал сыгравшую в музыкальном советском телефильме Красную Шапочку Яну Поплавскую с белорусской певицей Ядвигой Поплавской.

— Красная Шапочка вообще-то дура дурой. Ну, абсолютная! Но она как-то реабилитировалась в момент прихода в кино Ядвиги Поплавской,— заявил артист.

По словам артиста Поплавская сумела сделать из главной героини фильма харизматичную девочку, чем и влюбила в себя всю страну, передает «Комсомольская правда».

До этого артист Николай Басков, которого связывает многолетняя дружба с Филиппом Киркоровым, рассказал о странном желании поп-короля. По его словам, Киркорову всегда не нравилось, как хоронят артистов.

Кроме того, журналист Отар Кушанашвили отреагировал на выпады актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова в адрес звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. Актер не раз призывал запретить концерты музыканта в Крыму.