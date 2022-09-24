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Мобилизованному личному составу ВС РФ в Петропавловске-Камчатском вручили боевое оружие

Лейла Алиева
Общество
Мобилизованному личному составу ВС РФ в Петропавловске-Камчатском вручили боевое оружие
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Призванному в ряды Вооруженных сил РФ личному составу в Петропавловске-Камчатском вручили боевое оружие. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 24 сентября.

— Я уверен, что вы с честью и достоинством выполните свой долг перед Родиной и не посрамите славу русского оружия. Верю в ваше мужество и вашу способность защитить Родину, задавить эту фашистскую нечисть, — заявил командующий войсками и силами на северо-востоке вице-адмирал Александр Юлдашев.

Видео: Минобороны РФ

Уточняется, что в ближайшее время начнутся занятия по боевому слаживанию подразделений на одном из военных полигонов, уточняет военное ведомство в своем Telegram-канале.

В этот же день в Приморском крае призванные из запаса граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения в рамках частичной мобилизации.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Оружие Камчатский край Мобилизация
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