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«Устаревшее явление»: стоит ли ожидать создания новых военных блоков

Араз Салехов

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Политика
«Устаревшее явление»: стоит ли ожидать создания новых военных блоков
Фото: mil.ru / Минобороны России

В мире, где существует НАТО, всегда поднимаются разговоры о создании союзов военной направленности. Однако развитие военных блоков в мировом сообществе — достаточно устаревшее явление. Россия в свою очередь предлагает готовиться к созданию интеграционных площадок, которые позволяли бы перейти к новой модели мироустройства. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

ОДКБ vs НАТО

Эксперт считает, что нынешнее сравнение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с НАТО некорректно. Так, Североатлантический альянс в первую очередь создавался как союз против стран социалистического лагеря, а ОДКБ действует в рамках антитеррористических операций.

— На сегодняшний день почему-то идут сравнения НАТО с ОДКБ. Я скажу, что у них цели и задачи разные. Североатлантический альянс создавался против СССР, в последующем против государств социалистического лагеря. Что касается ОДКБ, то она сопряжена больше с ликвидацией террористической угрозы, особенно со стороны Афганистана. Может быть, государств Центральной Азии. События в Казахстане показали высокую степень мобильности и готовности для выполнения сложных и нужных задач на сегодняшний день, — пояснил он.

При этом специалист считает, что в мир пришла новая эпоха, направленная на поливариантность. Иными словами, идут разговоры о создании новых интеграционных площадок военной направленности.

— Напомню, что президент России Владимир Путин призывает к внеблоковому мышлению, отказаться от подобного рода союзов и идти к созданию интеграционных площадок, которые позволяли бы перейти к новой модели мироустройства, к поливариантности. Поливариантность требует создания новых надгосударственных интеграционных площадок. То есть новых коллективных сообществ, которые могли бы весьма эффективно урегулировать эту проблему. Блоковое мышление условно должно остаться в формате XX века, однако переваливание однополюсного мира ведет к тому, что такая тенденция продолжится. В дальнейшем же блоковое мышление должно трансформироваться в такой поливариантный состав отношений, государств. Может быть, сейчас как раз и идет этот сложный процесс, который многим неизвестен, — сказал он.

Другие союзы и партнеры России

Однако однополюсный мир до сих пор является частью мирового сообщества. В частности, Соединенные Штаты продолжают создание новых военных блоков против различных государств.

— В тот же момент однополюсный мир в лице США продолжает штамповать блоки. К примеру, AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. «ВМ») появился — весьма необычный блок, забор против Китая. Или же Quad — четырехстороннее соглашение о безопасности — тоже в себе несет некий потенциал противодействия КНР. США продолжают мыслить в этом же ключе, Россия при этом совместно со своим стратегическим партнером Китаем старается выстроить другие отношения, подписав меморандум 4 февраля 2022 года о вступлении в новую эпоху, — сказал Кошкин.

Также собеседник «ВМ» обозначил потенциальных союзников России в военном деле.

— Я думаю, что прежде всего это пакет государств, которые являются стратегическими для нас во всех отношениях. В частности, на Ближнем Востоке — Иран, в Юго-Восточной Азии — Китай. Мы видим в Латинской Америке еще одного партнера — Венесуэлу. Возможно расширение до Никарагуа и Кубы. В военном направлении вижу возможность и востребованность взаимодействия РФ с этими государствами, — подытожил эксперт.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, будут ли страны НАТО более агрессивны по отношению к России и как на эту агрессию может ответить Россия.

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