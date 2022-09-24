«Подбегаю — там бабушка лежит»: очевидец рассказал о последствиях аварии на остановке в Перми

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Очевидец рассказал о последствиях аварии в центре Перми, где автомобиль влетел в остановку.

По его словам, незадолго до аварии молодой человек подошел к остановке и решил закурить, однако женщина попросила отойти его на 15 метров.

— Я отошел, присел на бетон и только прикурил — все! Все разлетелось. Он влетел в столб, от столба — в остановку. Подбегаю — там бабушка лежит, из головы кровь течет. Забегаю за остановку — там ногу одной бабушке оторвало. Я ногу начинаю перематывать шнурком, чтобы кровь остановить, — рассказал он «Известиям».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / IZ.RU

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Перми в районе остановки «Площадь Карла Маркса». Там автомобиль врезался в остановку, на которой люди ожидали транспорт. В результате погибла 85-летняя женщина, еще трое человек пострадали.